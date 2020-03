Detienen a 18 embozados por vandalizar dirección del IPN

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) denunció que un grupo de 30 individuos encapuchados intentó tomar las instalaciones de la Dirección General.

Excélsior

La institución educativa señaló que hombres y mujeres causaron destrozos en el inmueble y agredieron al personal de vigilancia.

El IPN lamentó que esta expresión se haya manifestado en sus instalaciones, pues aseguró que siempre ha garantizado los espacios para el libre ejercicio de la expresión.

Expuso que prueba de su compromiso para combatir la violencia de género es que han levantado denuncias y despedido a personal académico que ha sido involucrado en actos de violencia sexual contra la comunidad estudiantil.

El instituto rechazó que en las labores de mitigación de las protestas su personal haya agredido a los manifestantes, como éstos han denunciado en redes sociales.

“El Instituto Politécnico Nacional manifiesta su rechazo a la violencia y niega categóricamente que haya agredido a ningún integrante del grupo de encapuchados, que en su mayoría estaba conformado por mujeres y algunos hombres”, denunció.

El IPN llamó a la población y comunidad estudiantil a no caer en provocaciones y canalizar por conductos oficiales las denuncias que al respecto tengan.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que han sido detenidas 16 mujeres y dos hombres por irrumpir de manera violenta en la Dirección General.

Sin embargo, los detenidos no fueron puestos a disposición del Ministerio Público, sólo fueron presentados a petición de las autoridades del IPN.

La SSC informó que investigará si la Policía Bancaria e Industrial (PBI) cayó en excesos al momento de tratar de disuadir la manifestación.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario