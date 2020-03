Anuncian cuarto encuentro internacional de escritores con sede en Tuxtepec

-Este evento se llevará a cabo del 24 al 26 de marzo en la casa de la cultura en un foro abierto a todo el público.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- El Director de la Asociación Artístico y cultural “el flamenco” Sabino Pérez Ramírez anunció el Cuarto Encuentro Internacional de Escritores, mismo que se realizará del 24 al 26 de marzo en la casa de la Cultura por lo que busca que el Ayuntamiento se involucre en este acto cultural que es de suma importancia, tanto para los interesados como para los propios expositores.

Dijo que a este evento se espera la presencia de artistas internacionales provenientes de Latinoamérica que expondrán sus artes, aprovechando esta gira que realizan por toda la república y en donde Tuxtepec, tuvo la suerte de ser sede del encuentro de estos escritores que estarán presentes en la sala audiovisual de la Casa de la Cultura.

Así mismo comentó que dentro de la logística se encuentra visitar a todas las escuelas y universidades de la ciudad, en compañía de los escritores pues comentó que la idea es inculcar y motivar a los niños y jóvenes a la lectura.

Por último invitó a la ciudadanía a participar en este encuentro de escritores, ya que será una exposición abierta a todo el público, donde tendrán la oportunidad de convivir con los artistas, además de conocer y entender los temas literarios de las distintas culturas de otros países.

