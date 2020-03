Suman 7 casos de coronavirus en el País

-El séptimo contagio corresponde a un hombre de 46 años, quien se encuentra aislado en su domicilio

Reforma

El País suma siete casos confirmados de coronavirus, informó Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud (Ssa). Este sábado se confirmó otro caso en la Ciudad de México, con lo que la capital acumula tres personas infectadas.

El séptimo contagio corresponde a un hombre de 46 años, quien se encuentra aislado en su domicilio y presenta sintomatología leve. A él se le aplicó la prueba diagnóstica de coronavirus, explicó, porque es contacto de una persona que resultó positiva a esta enfermedad y vive en EU.

Detalló que, además, han identificado 24 contactos de este hombre y, hasta ahora, ninguno presenta síntomas. Los siete casos confirmados de coronavirus se ubican en Sinaloa, tres en la Ciudad de México, uno en Chiapas, uno en Coahuila y otro en el Estado de México. El especialista indicó que, de los siete casos, cinco son hombres y dos mujeres, y tienen entre 19 y 71 años de edad. Las personas contagiadas presentan sintomatología leve y sólo una persona está hospitalizada por un desequilibrio electrolítico, pero se encuentra estable, agregó. De acuerdo con el reporte de la Dirección General de Epidemiología, el próximo martes 10 de marzo, tres de los primeros casos cumplirán sus 14 días en aislamiento. A la fecha, 186 casos han sido descartados y 30 sospechosos están en investigación. Además, el portador, una persona positiva a Covid-19 que no ha desarrollado los síntomas de la enfermedad, se mantiene en seguimiento en el Estado de México.

