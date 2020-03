Renuevan dirigencia de sindicato de músicos de Tuxtepec

-Al frente quedó Alor Cabrera Méndez quien reemplaza a Andrés Hervis Mayoral

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Hace unos días se llevó a cabo la renovación del Sindicato de músicos, esto luego de los cambios que se han estado llevando a cabo a nivel nacional y estatal, este proceso de renovación se dio con la participación de los agremiados, quienes eligieron el método de lección por planilla, siendo una sólo la que se registró y a la postre se convirtió en la nueva dirigencia del gremio.

De esta manera Alor Cabrera Méndez reemplaza a Andrés Hervis Mayoral en el Sindicato de músicos, en esta elección participaron varios grupos musicales, como “Son la clave”, “La buyanga”, “Beto y su majestad”, “La fómula” y “Mario Tort”, entre otros.

La nueva dirigencia está conformada por Alor Cabrera Méndez como Presidente, Omar Cortes como secretario de organización, Erick Julián Martínez como Secretario de Finanzas, Esteban Pérez como Secretario de Actas, Mario Tort como Secretario de Acción Social y Lorenzo Ojeda como Secretario de Conflictos.

Uno de los objetivos es sumar a más músicos y agrupaciones al sindicato, para fortalecerlo, asimismo, agradeció las muestras de apoyo y respaldo que varios músicos han manifestado hacia la nueva dirigencia por medio de las redes sociales, incluso algunos están dispuestos a ingresar o a reingresar a este sindicato.

Por su parte Lorenzo Ojeda , actual secretario de conflictos, manifestó que el sindicato único de músicos trabajará de manera coordinada con los tres niveles de gobierno, máxime que ahora tienen un aliado en la figura de Irineo Molina, quien es músico y actual Diputado Federal.

Incluso dijo que en lo próximos días buscarán tener una reunión con el Presidente Municipal Fernando Bautista Dávila, para ver algunos detalles que se han generado molestia en los músicos, además de ir viendo cómo van a trabajar en las fiestas de carnaval, en caso de que se llegue a realizar.

Lo mismo harán con los presidentes municipales de la región como Valle Nacional, Chiltepec, Jacatepec y Loma Bonita entre otros.

