Marchan organizaciones de mujeres en Oaxaca por día internacional de la mujer

-También participaron mujeres indígenas para exigir respeto a sus derechos

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- En el marco del día internacional de la mujer, organizaciones indígenas marcharon de la fuente de las ocho regiones al zócalo capitalino, con la intención de impulsar la lucha y defensa de sus derechos, así como para que haya mayor igualdad de género.

En esta ocasión al contar con la presencia de organizaciones indígenas, también se pidió que se reconozca el papel de la mujer indígena en la entidad, sobre todo porque en muchas ocasiones las mujeres indígenas sufren de discriminación.

Se esperan otras dos movilizaciones más a lo largo de este domingo, la primera a las 3 de la tarde que partirá del Panteón General y otra a las 4 de la tarde, del Monumento a la Madre al Zócalo de la ciudad.

