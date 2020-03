Marchan mujeres integrantes del CIPO en Oaxaca

-Exigen a las autoridades el esclarecimiento de feminicidios en las comunidades indígenas

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Mujeres indígenas integrantes del CIPO marcharon este domingo de la fuente de las 8 regiones al zócalo de la capital para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

El contingente de aproximadamente 200 mujeres vestida con atuendos de las diversas regiones del estado, exigieron a las autoridades de impartición de justicia el esclarecimiento de feminicidios que se han perpetrado en las comunidades donde ellas viven.

Victoria Jiménez Mendoza integrante de la organización, manifesto que se queadarán en plantón los dias que fueran necesarios hasta obtener una mesa de diálogo con el gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa.

Las mujeres de la región Chinanteca denunciaron que hay mucha falta de atencion por parte del gobierno tanto en materia de educación como de seguridad y temen por su vida toda vez que han sido amenazadas por grupos delincuenciales.

Es por eso que este día se trasladaron a la capital para ser escuchada su voz mediante esta marcha y que el gobierno del estado volteé los ojos a esta zona que carece de muchos servicios.

