Inauguran liga magisterial 2020, participan 13 equipos

–La sección 22 no debe ser reconocida sólo por salir a las calles, sino también por fomentar el deporte

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este sábado se inauguró la edición 2020 de la liga magisterial, en dónde el Representante del Sector Centro de la Sección 22 Servando Amador Cavanzo , en su mensaje manifestó que el magisterio no sólo debe ser reconocido por salir a las calles a pelear por sus derechos, sino también por este tipo de actividades.

Agregó que no sólo en las aulas demuestran su responsabilidad en el proceso de enseñanza aprendizaje, pues también se saben organizar para promover actividades deportivas y una muestra de ello es esta liga magisterial, que tiene varios años realizándose.

Cabe hacer mención que son trece equipos los que participan en esta nueva edición de la liga magisterial, además el líder magisterial dijo que se continúan haciendo los preparativos para la celebración del 40 aniversario de la creación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

