Avances del 90 porciento en estadio para final del torneo de barrios

-Ya se colocaron señalamientos para llegar al estadio

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El avance de los trabajos del estadio Tuxtepec Gustavo Pacheco Villaseñor son considerables a dos semanas de que se lleve a cabo la preinauguración, con el juego de la gran final del torneo de barrios Nicolás Chávez Ascendio, así lo dio a conocer Javier Pacheco Villaseñor, quien está al frente de estos trabajos.

Señaló que la entrada será gratuita y los locales serán ocupados por algunos comercios que se dedican a la venta de alimentos y bebidas principalmente, además indicó que este evento será totalmente familiar, por ello invitó a las familias para que acudan este 22 de marzo a la final del torneo de barrios.

Por su parte Luis Alfonso Reyes Sánchez informó que se han tenido pláticas con empresarios transportistas y taxistas, para que los aficionados puedan asistir a la pre inauguración del estadio, no obstante tendrán que hablar con el nuevo Delegado de la Policía Vial, quien fue presentado hace unos días, para que se respeten los acuerdos que ya se tenían con el anterior delegado.

Agregó que para el 22 de marzo habrá alrededor de 40 urbanos que cubrirán la ruta al estadio, además de 350 taxis que tendrán un microperforado, para que los aficionados los puedan ubicar y así puedan asistir a este evento.

El costo será el mismo, y aclaró que habrá varios puntos en dónde los aficionados podrán llegar a tomar un taxi, estos lugares son: la expoferia, el crucero de jardines, flor de piña, el IMSS, 4 caminos por la cervecera y costa verde, mientras tanto las unidades de transporte urbano cubrirán la ruta normal, es decir la del ejido sebastopol.

Cabe mencionar que se han colocado señalamientos para que quienes asistan en vehículo particular puedan llegar sin ningún inconveniente.

