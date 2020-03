Alrededor de 50 mujeres marcharon en Tuxtepec por el 8M

-Durante el camino iban gritando consignas hacia los gobiernos y el machismo

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Con cartulinas, denuncias, pancartas y consignas hacia las autoridades y el machismo, así marcharon alrededor de 50 mujeres en tuxtepec, en el marco de la conmemoración del día internacional de la mujer.

La mayoría del contingente la integraban jóvenes, quiene con megáfono y una pequeña bocina, iban coordinando las consignas, incluso en un momento, cantaron a capela el himno que las feministas han adoptado, “El violador eres tú”

El contingente se reunió en el mirador “Paso real”, ahí se organizaron para ir gritando las consignas , al llegar al parque Juárez, leyeron algunas historias de mujeres que han sido víctimas de acoso o algún otro delito por parte de los hombres, incluso una de ellas cambios al poema “Flor de piña”, autoría del maestro Felipe Matías Velasco.

Posteriormente colocaron algunas denuncias que habían colgado en un mecate, invitarón a los que se encontraban en el parque Juárez para que también se expresaran de esa forma, también sus pancartas las pegaron en la barda del escenario del zócalo de Tuxtepec.

Cabe hacer mención que la participación en este tipo de acciones ha ido incrementándose de manera gradual con el transcurso de los años, pues en ocasiones anteriores, sólo participaban entre 10 y 15 mujeres y ahora lo hicieron cerca de 50.

