Pagó INE 110 mdp de más, a Talleres Gráficos

MILENIO

El Órgano Interno de Control del INE detectó sobrecostos de 246 por ciento pagados a Talleres Gráficos de México equivalentes a 110 millones de pesos, a través de “una indebida” adjudicación directa, a su vez esta compañía subcontrató empresas para cumplir con el órgano electoral, a las que pagó solo 26 millones 700 mil pesos.

En su informe 2019, el órgano determinó cinco acciones correctivas no solventadas por el INE, relativas a la adquisición de documentación y material electoral para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.

El órgano fiscalizador confirmó que existieron sobrecostos pagados por el INE a Talleres Gráficos de México en los contratos INE/090/2017 e INE/022/2018, para la adquisición de material electoral, pues esta empresa subcontrató en ciento por ciento y 93.93 por ciento, respectivamente, a otras empresas para la elaboración del material solicitado.

Detalla que estos sobrecostos tuvieron su origen en “una indebida adjudicación directa” a TGM, pues existían las condiciones para llevar a cabo una licitación pública; en el contrato INE/090/2017 existieron circunstancias “anómalas” en la etapa de investigación de mercado, tales como recabar la cotización de TGM en una segunda investigación de mercado.

Adicionalmente, el órgano fiscalizador detectó que el INE fue omiso en el cobro de penas convencionales a TGM por 6 millones 200 mil pesos por el retraso en la entrega de materiales electorales.

También hubo “un posible pago indebido de anticipo” a TGM, rebasando el porcentaje máximo de 50 por ciento que permite la norma, financiando de esta forma al proveedor.

