Marchará Sección 22, por día internacional de la mujer

Redacción

La Sección 22 de la CNTE anunció una marcha masiva estatal de mujeres para este domingo en la capital oaxaqueña, esto en el marco del Día Internacional de la Mujer. Oaxaca, Oaxaca.-La Sección 22 de la CNTE anunció una marcha masiva estatal de mujeres para este domingo en la capital oaxaqueña, esto en el marco del Día Internacional de la Mujer. De acuerdo con la convocatoria emitida por la Sección 22, la marcha está prevista para las 16:00 horas de este domingo y partirá del Monumento a la Madre al zócalo capitalino. El objetivo de la marcha, de acuerdo con lo informado es por la exigencia de una vida sin violencia, con justicia y libertad para las mujeres no sólo en Oaxaca, sino en todo el país. Asimismo, para la exigencia de justicia y esclarecimiento de las desapariciones de mujeres y feminidicios ocurridos en el estado. Aunado a esta manifestación, el magisterio oaxaqueño espera realizar tianguis y conciertos en la Alameda de León, en apoyo a las mujeres y maestras del magisterio oaxaqueño.

