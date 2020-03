Atiende Cobao integralmente a su comunidad estudiantil, separa del cargo a seis trabajadores más

Oaxaca de Juárez, Oax. 6 de marzo de 2020.- Derivado de los hechos suscitados en el plantel 39 Nazareno, sobre presuntos actos constitutivos de algún delito de violencia de género de tipo sexual en el ámbito escolar cometidos por docentes de la institución, la Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao) tomó las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de su comunidad estudiantil.

A fin de garantizar el acceso de las alumnas a la justicia y deslindar las responsabilidades que resulten, personal de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, el área académica y la Coordinación Jurídica del Cobao, acudieron al plantel 39 Nazareno.

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca recibió este 6 de marzo, 10 testimoniales y tres declaraciones por parte de las alumnas. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca recibió una ampliación de denuncia y una denuncia nueva, aunado a las carpetas de investigación que se encuentran en proceso.

Las instituciones dieron el acompañamiento a las estudiantes para salvaguardar su integridad física y emocional, además de brindarles la atención psicológica y legal.

Por otra parte, la Dirección General del Cobao implementó las medidas necesarias a fin de salvaguardar los derechos e integridad de las estudiantes del plantel 01 Pueblo Nuevo, después de los señalamientos que hicieron las estudiantes por hechos presuntamente constitutivos de algún delito de violencia de género de tipo sexual en el ámbito escolar.

Por lo anterior, fueron separados de su cargo cinco trabajadores del plantel 01 Pueblo Nuevo a fin de que la Comisión Mixta Disciplinaria, integrada por la parte patronal y sindical, resuelva lo procedente. Asimismo, en días pasados un trabajador más, adscrito a oficinas centrales, fue separado de sus funciones a partir de una denuncia de acoso presentada por otra trabajadora del Colegio.

La Dirección General del Cobao privilegia la libertad de expresión de las estudiantes, y reitera su total disposición para continuar atendiendo de forma integral cada una de las denuncias que presenten alumnas o trabajadoras, las cuales pueden ser presentadas en la Coordinación Jurídica de la institución, como en las instancias encargadas de la protección de derechos humanos y procuración de justicia.

El Cobao pone a disposición de la comunidad escolar el número telefónico 951-501-51-60 extensión 1110, en el cual las estudiantes pueden denunciar de manera anónima. Con acciones concretas hace patente su compromiso de continuar atendiendo de manera integral a la comunidad escolar, a fin de proteger sus derechos por encima de cualquier otra circunstancia.

