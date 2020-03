Gobierno de Alejandro Murat trabaja para “desterrar” la corrupción en Oaxaca

-El Gobernador inauguró el foro “El combate a la corrupción en México: avances retos y pendientes”, espacio para establecer y conocer acciones frente a este ilícito

-Diputadas Federales, así como el titular de la UIF de la SHCP, Santiago Nieto Castillo, y el presidente nacional de la Coparmex participaron en este Foro

Santa Lucía del Camino, Oax. 6 de marzo de 2020.- El gobernador Alejandro Murat Hinojosa encabezó la inauguración del Foro “El combate a la corrupción en México: avances retos y pendientes”, en el cual se destacó la coordinación entre los tres poderes del estado y la sociedad civil organizada para abatir esta problemática.

Reunidos en el auditorio de la Ciudad de los Archivos, y ante la presencia de titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, el Mandatario Estatal dijo que este foro es un escenario óptimo para exponer ideas, expresiones y acciones de combate a la corrupción.

“Hoy Oaxaca se fortalece porque este es un espacio en donde podemos dialogar, conversar de las cosas que posiblemente habrá que cambiar, de las cosas que se están haciendo bien y otras en donde hay oportunidades en uno de los temas que sin duda laceran y lastiman a la sociedad mexicana; que es la corrupción”, aseguró.

Murat Hinojosa destacó que en Oaxaca, desde el 2017 se han dado pasos importantes para el combate a la corrupción, muestra de ello, dijo, es que “hemos podido delinear la infraestructura normativa que se ha planteado, teniendo hoy un Fiscal autónomo y también un Fiscal Anticorrupción independiente”.

Asimismo, dijo que como Gobernador ha asumido la responsabilidad que se le ha conferido para enfrentar y llevar ante la justicia a quienes han vulnerado y trastocado los intereses del pueblo oaxaqueño.

En su intervención, la diputada federal Alejandra García Morlán -organizadora de este foro- dijo que la realización de este evento, tiene la finalidad de unir esfuerzos ante los altos casos de corrupción que se han presentado en el país. Dijo que de acuerdo con el índice de percepción de corrupción presentado por Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 130 de 180 países analizados.

“El monto de la corrupción en México equivale al 5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Tan solo el turismo significa el 8.7% del PIB”, dijo.

Luego de ser inaugurado este foro, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Federal, Laura Angélica Rojas Hernández, ofreció la ponencia “El marco jurídico mexicano ante el combate a la corrupción: avances y retos”. En la cual destacó las acciones del Sistema Nacional Anticorrupción.

Mientras que el titular de la UIF de la SHCP, Santiago Nieto Castillo, ofreció la ponencia “El papel de la Unidad de Inteligencia Financiera en el combate al lavado de dinero en México”. En ésta, explicó como la Federación hace frente a este tipo de ilícitos.

Quien también participó en el foro fue el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, con la ponencia “Participación ciudadana, pilar fundamental en el combate a la corrupción”, en la cual ofreció estadísticas de la corrupción en el país, así como la repercusión de este delito en la economía nacional y la Ley 3 de 3.

A este foro asistieron representantes de los Poderes del Estado, funcionarios estatales, estudiantes, empresarios, organismos de la sociedad civil, entre otros.

