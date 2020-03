Se pidió a la Fiscalía que intervenga en casos de acoso en COBAO´s: Murat

-Señaló que en su gobierno “el que la hace la paga” y pidió que se interpongan las denuncias correspondientes

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa, informó que le pidió a la Fiscalía General que tome cartas en el asunto, en relación con las denuncias por acoso sexual que se han presentado en tres planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO).

También pidió a las estudiantes que han denunciado estos hechos y a sus padres, que interpongan las denuncias correspondientes, para que estos casos sean investigados y se sancione a los responsables, en caso de que se les comprueben los actos que se les imputan.

Asimismo el mandatario oaxaqueño dijo que pidió al Director General del COBAO Rorigo González Illescas y a las instituciones del nivel medio superior, que se mejoren los protocolos, para que este tipo de incidentes no se repitan.

Cabe hacer mención que algunas estudiantes han manifestado que los maestros señalados de acoso están siendo protegidos por la dirección de los planteles o por el sindicato, en ese sentido el Gobernador fue preciso al decir que en su gobierno “el que la hace la paga”.

Y es que en los últimos días se han presentado tres denuncias por acoso sexual en tres planteles distintos del COBAO, el primero en Pueblo Nuevo, el segundo en Huatulco y el tercero en Nazareno Etla, en este último, la policía estatal se llevó al profesor en cuestión para ser presentado ante el Ministerio Público y definir su situación legal.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario