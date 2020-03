Respalda AMH al sector empresarial para que Oaxaca avance

-El Mandatario Estatal atestiguó la Toma de Compromiso del Consejo Directivo 2019-2021 del Sindicato Patronal del Centro Empresarial de Oaxaca, de la Coparmex

-Alejandro Sánchez Díaz, nuevo presidente de dicho consejo reiteró su respaldo al Gobierno de Oaxaca para detonar el desarrollo del estado

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 6 de marzo de 2020.- “Este es un gobierno que sabe escuchar y sabemos que, para que las cosas funcionen, deben hacerse en equipo”, expresó el gobernador Alejandro Murat Hinojosa al atestiguar la Toma de Compromiso del Consejo Directivo 2019-2021 del Sindicato Patronal del Centro Empresarial de Oaxaca, de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), presidido por Alejandro Sánchez Díaz.

Con la asistencia del presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, el Mandatario Estatal destacó la valiosa aportación de las y los empresarios oaxaqueños al crecimiento económico que ha tenido en los últimos años el estado, demostrando el compromiso de este sector con el desarrollo de la entidad.

“Desde el inicio de mi gobierno la prioridad ha sido brindar confianza al sector empresarial y para ello hemos creado una atmósfera de gobernabilidad que ha permitido inversiones importantes para la entidad, como el desarrollo de la industria eólica”, dijo.

Murat Hinojosa reiteró la disposición del Gobierno de Oaxaca para continuar trabajando de manera coordinada con este sector, representado por Alejandro Sánchez Díaz, quien junto con nueve empresarias y 10 empresarios integran el Consejo Directivo que asumió hoy este compromiso.

El Jefe del Poder Ejecutivo del Estado dijo además que el sector empresarial de Oaxaca juega un papel preponderante en las acciones estratégicas que están en marcha, como la construcción de las autopistas a la Costa e Istmo, el Clúster del Café y la generación de energía; así como en los sectores agrícolas y de transporte y en el Proyecto Interoceánico que detonará el desarrollo del Sureste Mexicano.

En su oportunidad, Sánchez Díaz, refirió que a 47 años de la creación de este organismo en el estado, las y los agremiados que él representa han buscado el bien colectivo y no solo del sector empresarial, por ello llamó a la unidad de las y los oaxaqueños, así como de las cámaras y organismos empresariales en el estado.

“Les pido que unamos esfuerzos y enfoquemos acciones para separar el poder político del poder económico, sabemos que esto es complicado en nuestro estado, pero ese es el reto. Tenemos que reinventarnos y buscar nuevos esquemas para el desarrollo de nuestras organizaciones. Señor Gobernador, vea a la Coparmex como un organismo aliado, crítico cuando hay que serlo, pero siempre con respeto y fundamentos, agradecemos su apertura al dialogo y reconocemos su liderazgo”, subrayó.

La toma de compromiso a este nuevo Consejo Directivo estuvo a cargo del dirigente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, quien reconoció el trabajo realizado por Raúl Ruiz Robles, expresidente de dicho consejo, y enalteció la participación de las mujeres en su conformación.

De igual manera, instó a las y los agremiados a afrontar en equipo cuatro importantes retos que la Coparmex se ha planteado para el desarrollo de México: “los desafíos de recuperar el crecimiento económico, fortalecer y preservar la democracia y sus instituciones, recuperar la seguridad y ser factor de unión y no división; son acciones que tenemos que asumir y estar a la altura de la historia”.

