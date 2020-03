Presentan a nuevo mando para la policía vial en Tuxtepec y la Cuenca

-La coordinación Regional y Municipal se fusionan.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Obedeciendo las instrucciones del Gobierno del Estado de aplicar la rotación de los mandos policiacos en las diferentes coordinaciones regionales, este viernes arribó a Tuxtepec el director Estatal de la Policía Vial David Antonio Jiménez para presentar a Fermín Chicolla como único mando de esta Corporación, en sustitución del Delegado Regional Rosendo Cruz López y del Municipal Rafael Díaz Reyes, por lo que estará al mando de todas las coordinaciones de la Cuenca así también como de esta ciudad.

Dijo que esta decisión no viene afectar los trabajos que se vienen realizando de manera ininterrumpida, ya que indicó que se seguirán aplicando los programas de educación vial en las escuelas para contar con una mejor cultura de vialidad dentro de la sociedad.

Así también informó que se seguirán dando los operativos en toda la zona para que los conductores cuenten con sus documentos en reglas así también como la portación de cascos a los motociclistas, pues advirtió que se estará implementando puestos de revisiones y de control para detectar irregularidades en los vehículos, pues añadió que estos trabajos se estarán coordinando con la policía Estatal.

Dijo que la propuesta de reordenamientos vial en algunos municipios de la zona sigue en pie, esto con la finalidad de mejorar la infraestructura urbana en cada municipio con mayor crecimiento vial.

