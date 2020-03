Murat no está siendo investigado por caso INFONAVIT: Santiago Nieto en Oaxaca

-Señaló que ya se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Sobre el tema de corrupción en el INFONAVIT durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto, dijo que por este caso no se está investigando al Gobernador Alejandro Murat, quien estuvo al frente de 2012 a 2015.

No obstante señaló que ya se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República, independientemente de la que ya interpuso el INFONAVIT había presentado previamiente, incluso dijo que existe un acuerdo preparatorio.

Cabe recordar que el pasado 4 de marzo, Santiago Nieto dio a conocer en las conferencias matutinas que se había descubierto un fraude por 5 mil millones de pesos en el INFONAVIT, detalló que se realizaron transferencias a Suiza, Estados Unidos e Inglaterra, a través de una empresa llamada Telra la cual habría cometido los posibles desvíos.

De este dinero, la federación logró recuperar 2 mil millones de pesos, mismos que fueron entregador por el Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

