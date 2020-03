La persona que agreda a ciudadanos, sufrirá las consecuencias de la ley: Murat

-En cuanto a los cambios en su gabinete, dijo que por el momento no habrá

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- La persona que agreda a cualquier ciudadano, incluyendo a reporteros, sufrirá las consecuencias de la ley, pues aseguró que no se puede permitir que los trabajadores de los medios de comunicación sean reprimidos por estar haciendo su labor, sentenció el Gobernador del Estado Alejandro Murat.

Agregó que los reporteros que fueron agredidos hace unas semanas cuando cubrían una manifestación en el Tribunal Agrario, se reunieron con el Fiscal General del Estado para dar seguimiento a este caso.

Cabe hacer mención que en los últimos días se ha rumorado que podría haber cambios en el gabinete del gobernador, sin embargo no ha habido información oficial al respecto, en ese sentido se cuestionó al mandatario oaxaqueño sobre el tema y afirmó que por el momento no habrá cambios y que cuando los haya se darán a conocer.

