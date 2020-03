La NASA revela la imagen de mayor resolución de la superficie de Marte

Con fuente National Geographic

El rover Curiosity de la NASA capturó la imagen panorámica de mayor resolución de la superficie de Marte. Está compuesta por más de 1,000 fotografías que fueron tomadas fechas cercanas al Día de Acción de Gracias en el año 2019 y fueron cuidadosamente ensambladas durante los meses siguientes.

Esta imagen, del paisaje de Marte, cuenta con 1.8 mil millones de píxeles .

“Mientras muchos en nuestro equipo estaban en casa disfrutando del pavo, Curiosity produjo este festín para los ojos”, declaró el científico Ashwin Vasavada, del proyecto Curiosity, en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.

El rover tuvo una rara oportunidad de fotografiar su entorno desde el mismo punto de vista varios días seguidos.

“Esta es la primera vez durante la misión que dedicamos nuestras operaciones a capturar una imagen panorámica de 360 grados”.

Por lo que, se requirió más de seis horas y media durante varios días para realizar las tomas individuales. Asimismo, para garantizar que la iluminación fuera constante, las imágenes se capturaron únicamente entre el mediodía y las 2 p.m. (hora local de Marte) y se utilizó el teleobjetivo de la cámara Mast.

En esta imagen panorámica se puede observar los siguientes puntos del planeta rojo:

-El bordel del Cráter Gale

-El Cráter Slangpos que mide 4.8 kilómetros

-La Cresta Vera Rubin

-Una ubicación llamada Central Butte dentro del Cráter Gal

-El afilado Monte Sharp.



