Invita IEEPO a personal educativo al taller “Pausas activas en el ámbito escolar”

-A partir del ciclo escolar 2019-2020, las escuelas de nivel básico llevan a cabo este tipo de actividades

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 6 de marzo de 2020. -Como parte de la oferta académica dirigida al personal educativo de los niveles de Preescolar y Primaria de escuelas públicas de educación básica en la entidad, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), cuenta con el taller “Pausas activas en el ámbito escolar”, que se imparte en una sesión única.

A partir del ciclo escolar 2019-2020, las escuelas de nivel básico llevan a cabo este tipo de actividades que ayudan a que las y los estudiantes desarrollen las habilidades motoras, mejoren sus condiciones para el aprendizaje, fortalezcan las funciones cognitivas y la educación emocional, incrementen la atención, comprensión y estimulen la creatividad.

Por indicaciones del director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, de manera permanente se actualiza a las y los maestros sobre la aplicación de nuevas herramientas y estrategias educativas que puedan emplear en el aula y con sus alumnos.

El titular de la dirección de Evaluación, José Luis Bernardo Aguirre, explicó que a través de la Unidad de Formación Continua, se promueve el taller que tiene como objetivo que las y los docentes conozcan y empleen las pausas activas para contribuir en el desarrollo integral de los estudiantes, dinamizar la rutina y ayudar a que alumnado y docentes estén más alertas y receptivos.

La pausa activa, que se define como un momento de activación que permite un cambio en la dinámica laboral, en donde se puede combinar una serie de movimientos que activan los sistemas: músculo-esqueléticos; cardiovascular; respiratorio y cognitivo; activa la memoria, promueve el trabajo en equipo y potencia el desempeño.

Consisten en realizar pequeños descansos con actividades en movimiento durante la jornada escolar que sirven para recuperar energía, mejorar el desempeño y hora de clase dirigido por el maestro frente a grupo, acompañadas de recomendaciones sobre alimentación e hidratación saludables.

Bernardo Aguirre indicó que los directivos y docentes interesados pueden dirigir una solicitud a esta área para implementar en sus centros escolares el taller, en el cual se abordan contenidos como la dinámica interna y externa de grupo, innovación, influencia en cambio de actitudes, juegos, teoría y su relación, teorías del juego, influencia de las dinámicas con los objetivos escolares, presentación, conocimiento, afirmación, distensión y cooperación.

Mencionó que próximamente se ofertarán otros programas de formación con temáticas en el ámbito disciplinar, pedagógico y de educación cívica, que se sumarán al catálogo de cursos a cargo de la Dirección de Evaluación del IEEPO. Para mayores informes las y los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 518 58 55 y 518 58 56.

