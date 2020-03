Inician oaxaqueñas movilizaciones por conmemoración del día internacional de la mujer

-Bloquearon el crucero de la experimental y se manifestaron en la Fiscalía. Piden justicia por los asesinatos de mujeres en el estado y que están en impunidad.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Este viernes el Movimiento de mujeres feministas de Oaxaca, realizaron una acción que denominaron “Todas Juntas por la Justicia”, la cual consistió en bloquear por unos minutos la carretera 175 a la altura del crucero “La experimental”, en dónde se provocó un congestionamiento vial considerable.

Ahí las mujeres gritaron consignas en contra de las autoridades, además exigieron que se haga algo en contra de los crímenes contra las mujeres, pues a pesar de que Oaxaca tiene una alerta de género, los feminicidios no han cesado, incluso algunas señalaron que se han incrementado.

Minutos más tarde se trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, ahí colocaron cruces en el patio frontal a manera de protesta, por la poca respuesta de la dependencia para aclarar los asesinatos en contra de las mujeres.

Esta acción forma parte de una serie de actividades que realizará este colectivo de mujeres, en el marco de la conmemoración del día internacional de la mujer que es el próximo domingo 8 de marzo.

Para este sábado 7 de habrá diversas actividades en el zócalo de la ciudad denominado “tianguis de talleres” a un lado de la catedral, de manera simultánea se brindará información de diversos temas como el acoso sexual callejero, derechos sexuales, reproductivos entre otros, también habrá un cine debate y se cerrará con un concierto.

El domingo 8 en el atrio de la Alameda habrá un foro denominado “Las mujeres en la lucha social” a las diez de la mañana y una marcha de mujeres desde el monumento a la madre, esta actividad está programada para las cuatro de la tarde.

