Informa Fiscal que familia de saxofonista cuenta con medidas de protección

-El Fiscal dijo que estas medidas incluyen seguridad personal, además de la vivienda

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Fiscal General del Estado de Oaxaca Rubén Vasconcelos Méndez, informó que María Elena Ríos y su familia cuentan con medidas de protección, con la intención de que no sean afectados en su integridad.

El titular de la Fiscalía comentó que estas medidas de protección no sólo constan de vigilancia en su domicilio, sino que cuentan con elementos que las cuidan de manera personal, esto forma parte de las acciones que emprende la dependencia para evitar que vuelvan a ser agredidas.

Cabe recordar que la Fiscalía General continúa buscando a Juan V.C. quién es señalado de ser el autor intelectual del ataque con ácido que recibió María Elena Ríos el pasado 9 de septiembre de 2019, incluso se dio a conocer que la dependencia ofrece una recompensa de hasta un millón de pesos, a quién brinde información que lleve a la localización y aprehensión del empresario.

Este anuncio lo hizo en compañía del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto, quien dio conocer que las cuentas de Vera Carrizal fueron congeladas, por haber detectado irregularidades en sus transferencias.

