Importante a cultura de la donación de órganos, para seguir salvando vidas

-Así como falta la cultura de la donación, falta infraestructura y personal especializado

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Gestora de calidad del Hospital General de Tuxtepec, Liova Robles Méndez, dijo que es importante que haya entre los ciudadanos la cultura de la donación de órganos, y sobre todo contar en el estado con un centro especializado para la donación de órganos, ya que solo existe a nivel nacional.

“no tenemos una cultura de la donación, carecemos de mucha cultura, nos hace falta esa parte, y aparte es un ejercicio legal”, además, puntualizó que la donación por lo regular, lo hacen en institutos en las grandes ciudades, en donde hay un poco más de cultura.

Señaló que además de la falta de la cultura de la donación hace falta mucha infraestructura para que se realicen estos procedimientos quirúrgicos, además de recurso humano compétete, para la extracción, conservación y el trasplante de los órganos.

En caso de que alguien requiera de un órgano, puntualizó que todos esos solicitantes deben de acudir a la ciudad de México y llevar una orden de un medico especialistas, las características que debe tener el donante, y cumplir con un protocolo minucioso para que pueda recibir un órgano.

Quienes más requieren un órgano, son las personas diabéticas y con insuficiencia renal, por lo tanto la importancia de que donen.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario