Grupo de supuestos alumnos manifiestan respaldo al STEUABJO

-La dirigencia sindical no les pidió que se identificaran, como lo hicieron con otro grupo de estudiantes

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Luego de que un grupo de alumnos de la UABJO marcharon este jueves para exigir que el STEUABJO levante la huelga, la dirigencia sindical dio una conferencia de prensa, en la que estuvieron presentes estudiantes que respaldan a los huelguistas, sin embargo no mostraron su credencial de la institución, como lo hizo el grupo que marchó el jueves.

El Secretario General del STEUABJO Ariel Luján Pérez, mencionó que los estudiantes que los confrontaron no tenían conocimiento de sus demandas y que al conocerlas se retiraron, incluso dijo que este incidente se dio en el marco del respeto y que estos estudiantes no conocían sus demandas y después de conocerlas, las comprendieron.

Guadalupe Ambrosio Sebastián, alumno de la facultad de derecho y ciencias sociales, leyó el posicionamiento de este grupo de alumnos, el cual manifiesta que están a favor de que haya clases, pero con un mayor presupuesto, detalló que no se explican cómo es que no hay presupuesto, cuando las cuotas que se pagan para ingresar son muy altas.

Como ejemplo mencionó que en la carrera de enfermería cobran 14 mil pesos, además dijeron que la rectoría no informa sobre estos recursos, pues todos los aspirantes pagan una ficha y ese dinero no se les devuelve en caso de no ser aceptados, además señalaron que hay depósitos a cuentas sin nombre, que tampoco las autoridades universitarias informan sobre eso.

Además pidieron a la rectoría que se eliminen las cuotas de inscripción, que no se sigan vendiendo espacios y que no haya porros en la universidad, entre otras demandas y es que este grupo de estudiantes, pidieron que también se tomen en cuenta las demandas de la comunidad estudiantil.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario