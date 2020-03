Fuerza Civil localiza nuevo cementerio clandestino en Playa Vicente

En las últimas horas fue ubicado un nuevo cementerio clandestino en Playa Vicente, Veracruz. Fuentes policiales confirmaron a E-Consulta Veracruz que los primeros indicios de restos humanos se localizaron en el predio donde se celebra la Expoferia ganadera de ese municipio.

De acuerdo con la fuente, el lugar fue localizado por elementos de la Fuerza Civil, donde autoridades marcaron 40 puntos positivos.

Será este 6 de marzo cuando personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) inicie las diligencias en ese terreno localizado a la salida de Isla, otro municipio con altos niveles de violencia en los últimos meses.

En el predio donde ahora se rastrean cadáveres, miles de personas festejan la feria más importante de Playa Vicente. A dicho evento han acudido artistas como: Julión Álvarez, Banda La Arrolladora, Banda MS, Junior Klan, entre otros.

Autoridades estatales confirmaron que la sede de la Expoferia es propiedad de Humberto Andrade Ahuja, quien llegó a ser considerado el ganadero más poderoso del sureste.

Andrade Ahuja, conocido como “Taralila” también es dueño del rancho San Ángel donde el 23 de febrero se ubicaron 41 fosas, según declaró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Ese rancho se ubica en la comunidad Arenal Santa Ana y fue ligado por la Secretaría de Seguridad Pública con los hermanos Alberto y Jacinto Rodríguez, alias Los Piña, presuntos líderes del Cartel de Jalisco Nueva Generación en esa zona colindante con Oaxaca.

