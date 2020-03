Facebook cierra oficibas en Londres y Singapur tras caso de Covid-19

Un empleado de Facebook en Singapur fue diagnosticado este viernes con el nuevo coronavirus, provocando el cierre de oficinas del gigante digital estadunidense en esa ciudad así como en Londres, donde había estado de visita recientemente, anunció en un comunicado.

“Un empleado de nuestra oficina en Singapur fue diagnosticado con Covid-19 el 6 de marzo”, por lo que “cerramos inmediatamente las áreas afectadas para una limpieza en profundidad y pedimos a los empleados en dichas áreas que trabajen desde casa hasta el 13 de marzo”, explicó un portavoz.

La persona infectada “visitó nuestras oficinas de Londres del 24 al 26 de febrero”, precisó también la empresa.

Así es que sus oficinas en la capital británica permanecerán cerradas hasta el lunes para poder ser desinfectadas.

El gigante de las redes sociales aseguró que se estaba poniendo en contacto con quienes tuvieron contacto directo con la persona infectada en Londres y les pidió que se mantuviesen en aislamiento voluntario y vigilaran cualquier posible síntoma.

Desde su aparición en China a finales de año, el nuevo coronavirus ha infectado a más de 100 mil personas en 91 países, según un recuento de la Afp, de las cuales más de 3 mil 400 personas fallecieron.

Un total de 163 personas dieron resultado positivo a las pruebas de detección en el Reino Unido y una persona murió en el país, dijeron las autoridades sanitarias británicas este viernes.

