Enfrentamiento armado deja tres muertos tras balacera en Tlaquepaque, Jalisco

Tlaquepaque, Jalisco.- Al menos tres muertos, dos oficiales y un civil, es el saldo preliminar que se ha dado extraoficialmente tras una fuerte balacera registrada esta mañana en la colonia Las Huertas, de Tlaquepaque, Jalisco.

Mediante las redes sociales la Fiscalía del Estado de Jalisco ha pedido “evitar la zona y ceder el paso a vehículos de emergencia”.

Al momento, las calles Papaya, Durazno, Membrillo y Piña se encuentran resguardadas por la Policía Municipal, Policía del Estado, Guardia Nacional y agentes de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Asimismo, dos helicópteros peinan la zona ya que se dijo que los agresores subieron a las azoteas.

De acuerdo a la información preliminar, sujetos armados atacaron a los agentes de la Fiscalía del Estado cuando realizaban un operativo relacionado con el robo de autos.

Durante el ataque los agentes de la Fiscalía repelieron la agresión, sin embargo se habla de la posible muerte de dos de ellos y de un malhechor, además de otros heridos.

Los agentes, con ayuda de los policías caninos, ya han empezado a revisar algunas de las viviendas de donde se recibieron disparos de arma de fuego en afán de detener a los delincuentes.

La agresión y el resguardo de la zona también han sido filmados por algunos vecinos de la colonia Las Huertas, quienes han publicado sus vídeos en las redes sociales.

De manera extraoficial se han dado a conocer que Omar es el nombre de uno de los agentes que pudo haber fallecido en el enfrentamiento.

