En este 2020, reporta JS dos defunciones por tuberculosis en la Cuenca

-Al momento van 18 casos confirmados en toda la región

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Responsable del programa de tuberculosis de la Jurisdicción Sanitaria número 3, Nelly Donaji Cruz Gómez, señaló que en lo que va de este año llevan 18 casos confirmados de esta enfermedad, además de 2 defunciones.

Señaló que las personas que tengan tos con flemas o tos seca por más de 15 días, así como fiebre y pérdida de peso es importante que acudan a su centro de salud y así realizársele un diagnóstico temprano y empezar un tratamiento.

En caso de que alguien sea detectado con tuberculosis, se le hace el estudio a toda la familia, para conocer cuántos casos más hay y empezar su tratamiento.

El año pasado detectaron 103 casos en toda la Cuenca y esperan que en este año detecten 105 casos, y así las personas reciban su tratamiento y no haya defunciones, ya que de no tratarse podría complicarse la salud del paciente.

Hizo un llamado especialmente a quienes tienen diabetes y VIH, para hacerles un estudio de baciloscopia y así se les detecte la enfermedad a tiempo; las muestras las toman en los centros de salud y las envían a Oaxaca y en un tiempo de 7 a 15 días llega el resultado.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario