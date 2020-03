Más del 50% de los hombres cree que el paro del 9 de marzo no es un movimiento legítimo

De acuerdo con la Consulta Mitofsky, los hombres y la población adulta (30-49 años) son los grupos que más se muestran en desacuerdo con el paro nacional de mujeres del 9 de marzo. También se muestran menos sensibles ante la violencia doméstica: sólo 3 de cada 10 hombres afirma conocer a una mujer violentada por su pareja.

Más de la mitad (52.7%) de los hombres consideró que el movimiento convocado por mujeres para el 9 de marzo de detener actividades no es una protesta legítima sino un movimiento de intereses políticos. En contraparte, esta posición sólo la apoyó el 37.8% de las mujeres, de acuerdo con la encuesta sobre #UnDíaSinMujeres de Consulta Mitofsky.

El paro nacional es la propuesta a la que se han sumado no sólo mujeres, colectivos feministas y activistas, también muchas empresas privadas, instituciones sin fines de lucro y entidades gubernamentales. El movimiento busca impactar las esferas social, cultural y económica para visibilizar la relevancia de las mujeres en el país y exigir soluciones ante la creciente ola de violencia de género.

De acuerdo con cifras de la Consulta Mitofsky casi el total de la población está al tanto del movimiento convocado. Sólo el 2.6% desconoció la convocatoria. El paro nacional invita a las mujeres a no realizar labores domésticas, no asistir a sus trabajos o escuelas, no realizar compras ni consumir contenido en plataformas streaming.

La encuesta arrojó que el 42.6% de la población masculina no apoya el movimiento. También el 54.1% de los adultos de entre 30 y 49 años se manifestaron en contra. En contraparte, el 51.2% de las mujeres y el 69.1% de los jóvenes de 18 a 29 años se mostraron de acuerdo.

Otro de los sesgos importantes que se presentan por género y edad se identificó en el rubro que evalúa la legitimidad del movimiento. Además de que la mayoría (52.7%) de los hombres cree que está influenciado por fines políticos, esta posición la adoptó el 55.2% de la población de entre 30 a 49 años.

El 54.0% de las mujeres consideran legítimo el paro nacional, como un movimiento espontáneo que tiene como fin protestar y exigir mejoras en términos de seguridad y condiciones para las mujeres. El 71.4% de los jóvenes en general también consideró legitima a la propuesta.

Mexicanos se muestran más solidarios con las mujeres de sus círculos cercanos

El porcentaje de desaprobación del movimiento asciende a 42.6% en hombres y 40.6% en mujeres. Pero al preguntarles sobre su posición al respecto tratándose de ellas mismas o mujeres cercanas, en el caso de los hombres, los niveles de desaprobación se redujeron a 39.1 y 38.5% respectivamente.

En la clasificación por edades la brecha se amplía aún más, los jóvenes de 18 a 29 apoyan significativamente el movimiento, sólo 18.7% lo rechaza mientras que en los sectores de 30 a 49 años y de 50 años y más la desaprobación llega al 51.2 y 39.5% en cada caso.

Mexicanos creen que el sector privado debe participar, pero el gobierno no

A escala general la población mexicana se mostró de acuerdo con que las empresas privadas participen en el paro nacional de mujeres no penalizando a quienes decidan ausentarse; el 48.1% dijo que no deben descontarles el día a las mujeres que participen.

Por el contrario, el 45.1% declaró que el gobierno y sus instituciones deben abstenerse de participar en el paro. La mayoría de quienes tomaron esta postura también son hombres y personas adultas.

Los mexicanos se mostraron de acuerdo con que sectores como medios de comunicación, restaurantes, comercios, fábricas y hoteles se sumen al paro nacional no penalizando a sus colaboradoras que decidan ausentarse. Pero se manifestaron en contra si se trata de hospitales e instituciones gubernamentales.

Los hombres desconocen la violencia

A pesar de que la mayoría de los agresores en casos de violencia de género son hombres; la mayoría afirma desconocer casos de violencia doméstica contra las mujeres. De acuerdo con las cifras obtenidas en la encuesta, el 62.8% de los hombres dijo que no conoce a alguna mujer a la que su pareja la golpee.

Esto implica que sólo 32 de cada 100 hombres aceptan tener cerca algún caso de violencia doméstica, en contraparte el 48.4% de las mujeres afirma conocer a alguna mujer en esta situación.

