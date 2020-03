Congelan cuentas de Vera Carrizal por lavado de dinero y evasión fiscal

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto Castillo, anunció el congelamiento de la cuentas bancarias del empresario y ex diputado del PRI Juan Vera Carrizal, por lavado de dinero y evasión fiscal.

Junto al Fiscal General de Oaxaca Rubén Vasconcelos Méndez, este viernes en conferencia de prensa dijo que al revisar las cuentas bancarias del acusado de ser el autor intelectual del ataque con ácido a la saxofonista Maria Elena Rios, se identificaron manejos dudosos e indebidos de las empresas del prófugo de la justicia, principalmente operaciones de recursos de procedencia ilícita, al parecer provenientes del robo de combustible.

“Hemos encontrado indicadores que podrían advertir el uso de recursos de procedencia ilícita, primero por la recepción de recursos en efectivo por 325 millones de pesos y segundo por la serie de declaraciones, en este caso en particular por las declaraciones fiscales anuales en los últimos cuatro por cantidades de 525 millones de pesos y declarando pérdidas fiscales”.

Además se halló una mecánica de traslado de valores y triangulaciones de recursos indebidos que advierten, lavado de dinero.

Santiago Nieto, mencionó que el congelamiento de las cuentas bancarias de Juan Vera Carrizal, son debido a las investigaciones que realizó la Fiscalía de Justicia para lograr la captura del implicado, que ha utilizado fuentes de dinero para evadir la acción de la justicia.

Dijo que el gobierno federal no va tolerar excesos, abusos, muchos menos agravios y ataques en contra de la mujeres y que el el gobierno de México esta empeñado en generar la ruta para atacar y combatir este tipo de conductas.

En tanto el Fiscal señaló se que continua con la búsqueda del implicado y rechazó que haya omisión en las investigaciones, precisando que hay dos autores materiales detenidos y tres implicados con ordenes de aprehensión, que se encuentran prófugos de la justicia.

Reconoció también que se ha pedido la ayuda y colaboración federal, de la Fiscalia General de la República (FGR) y del Centro Nacional de inteligencia de la Policía Federal, además de la INTERPOL para ir a la captura de Juan Vera Carrizal.

