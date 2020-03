Confirma Fiscal que maestro señalado de acoso está preso, se judicializará su caso

-Dijo que seis alumnas presentaron su denuncia por lo hechos que se presentaron en el COBAO de Nazareno Etla

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Fiscal General del Estado de Oaxaca Ruben Vasconcelos Méndez, informó que el profesor señalado de presunto acoso sexual en el COBAO 39 de Nazareno Etla se encuentra detenido y que su caso se judicializará.

Agregó que se está integrando la carpeta de investigación, luego de que seis alumnas del plantel acudieron a interponer su denuncia por acoso sexual por parte de un profesor, por lo que se encuentra en calidad de detenido.

Cabe recordar que este jueves por la mañana un grupo de alumnas del plantel del COBAO de Nazareno Etla, denunciaron que su profesor de informática de nombre Jorge C. les pedía “favores sexuales” a cambio de aprobarlas en la materia, incluso una joven encaró al maestro durante la protesta que realizaron en ese plantel educativo.

