AMH realiza importante gira de trabajo al pueblo afromexicano

-Durante la gira el Mandatario Oaxaqueño pidió tener confianza en quienes realizan el censo del INEGI 2020

-Este censo busca conocer las necesidades de esta Tercera Raíz

-Corralero es cuna de la cultura Afromexicana desde 1841, cuando se fundó

Corralero, Oax. 5 de marzo de 2020.- El gobernador Alejandro Murat Hinojosa y la presidenta honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Ivette Morán de Murat, refrendaron el compromiso con la igualdad y la inclusión del pueblo afromexicano al hacer entrega en esta localidad perteneciente a Santiago Pinotepa Nacional, diversos apoyos para fortalecer el bienestar de las familias, la educación y el sano desarrollo de las y los niños.

Estos apoyos otorgados a través de las Caravanas DIF y otras áreas de gobierno, requirieron más de dos millones de pesos y buscan contribuir al desarrollo de este pueblo afromexicano, establecido en la Costa Chica de Oaxaca desde 1841, luego de arribar en un barco proveniente de Cabo Verde, África.

Durante este acto realizado en la explanada de esta agencia municipal, cuyo nombre proviene de una mata de bejuco que se produce en esta zona y se emplea para la elaboración de corrales, el Jefe del Poder Ejecutivo expresó que los municipios de la Costa Chica son parte fundamental en la construcción del México profundo y plural.

Por ello uno de los principales objetivos de su gobierno es impulsar políticas públicas desde una perspectiva multicultural.

En este sentido y toda vez que Oaxaca es el segundo estado con mayor población afromexicana (más de 196 mil, de acuerdo con la encuesta intercensal del INEGI 2015), en julio de 2019 y por primera vez en la historia de Oaxaca, el gobernador Alejandro Murat atestiguó la firma de un convenio para la creación del Fondo Indígena y Afromexicano, que tiene el objetivo de empoderar a las mujeres de esta tercera raíz otorgándoles créditos “A la Palabra de Mujer”.

De esta manera, en compañía de la senadora de la República, Susana Harp Iturribarría, el Mandatario Estatal aseveró que Oaxaca será una entidad más justa y próspera con la participación plena del pueblo afromexicano en todos los ámbitos del desarrollo social y productivo.

En este sentido, Murat Hinojosa convocó al pueblo afromexicano de esta zona costeña a responder con la verdad y confianza el Censo que este año lleva a cabo el INEGI y que permitirá al Gobierno de Oaxaca conocer las necesidades de esta Tercera Raíz, elaborar políticas públicas y encaminar los recursos para una mayor igualdad de oportunidades.

“Ni Oaxaca ni México se pueden entender si no valoramos la grandeza que nos define a todas y todos, que es la grandeza de sus pueblos originarios”, afirmó al tiempo de destacar la suma de esfuerzos con las autoridades municipales y federales que su gobierno ha emprendido.

Prueba de ello es la construcción de canales de navegación que se realizan en coordinación con la Secretaría de Marina, en beneficio de los pescadores de la región.

Murat Hinojosa se comprometió a concluir el proyecto de la prolongación de la escollera sur de la bocabarra de Corralero a la laguna Alotengo y el desazolve de los canales de navegación del sistema lagunar que beneficiará a más de cinco mil pescadores de la región y dos mil mujeres que comercializan pescados y mariscos.

En su oportunidad, la titular de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano (Sepia), Eufrosina Cruz Mendoza, destacó que de las 28 entidades que cuentan con población indígena en México, el Gobierno de Oaxaca es el único que abraza a los pueblos indígenas y afromexicano a través de sus políticas públicas.

“Nunca más ser indígena o afromexicano debe ser un tema de discriminación o exclusión”, dijo, al tiempo de resaltar las acciones emprendidas en esta administración en diversos rubros, incluyendo la entrega de patrullas y uniformes para los elementos de Seguridad Pública del municipio de Pinotepa Nacional; así como las cuatro ambulancias entregadas recientemente en Huazolotitlán para el pueblo afromexicano.

Para subsanar el servicio de luz en esta localidad, señaló que el Gobierno de Oaxaca está a la espera de la aportación del Gobierno Federal para concretar este proyecto.

Caravanas DIF acercan a la población los servicios de salud gratuitos

En esta gira de trabajo, la presidenta honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Ivette Morán de Murat, expresó que como parte del esfuerzo por ser un gobierno cercano a la gente, a través de las Caravanas DIF se acercaron los servicios de salud gratuitos y se otorgaron consultas médicas, odontológicas, psicológicas y nutricionales.

También se otorgaron mil pares de zapatos y uniformes escolares; así como 100 bicicletas que serán entregadas a aquellos estudiantes con los mejores promedios que cursen el segundo y tercer grado de secundaria, y primero de bachillerato.

Por parte del Registro Civil, se otorgaron actas de nacimiento; y el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) entregó certificados de primaria y secundaria.

Asimismo, la Sepia entregó dos paquetes tecnológicos “Ventanas del Conocimiento” para el IEBO de “Corralero” y “El Carrizo”, que requirieron 50 mil pesos.

