Ajustan acciones de seguridad, para seguir dando resultados, asegura la SSP

-El Secretario puntualizó que sí hay avances, aunque no especificó cuáles son

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En su visita a Tuxtepec el Secretario de Seguridad Pública Raúl Ernesto Salcedo, aseguró que siguen ajustando las acciones que implementaron en su momento, para blindar la región de la Cuenca del Papaloapan, en especial en los municipios en donde más se han presentado homicidios.

“la estrategia es una, hay diversas acciones, estas acciones las estamos ajustando, la misma estrategia como tal viene teniendo ajustes permanente, a partir de los resultados, los retos, la coordinación y las condiciones de la misma operación, hay ajustes en la estrategia”, puntualizó.

Aseguró que hay avances en este operativo, y aunque no especificó cuáles son, dijo que sí están logrando lo que se plantearon, además de que parte de los ajustes que se están haciendo en las instituciones de seguridad, son parte de los lineamientos acordados.

Sin hablar mucho de los resultados de los operativos, el Secretario señaló que van a seguir realizando acciones que acordaron con el gobierno de Veracruz, como son los filtros de revisión en los polígonos ya determinados, además se mantiene el despliegue habitual.

Actualmente con este blindaje en la región de la Cuenca del Papaloapan, señaló que son cerca de 100 elementos que hay en la región pero que han incorporado a más en las diversas comandancias.

La visita del Secretario fue para dar a conocer algunos nombramientos que se hicieron en la región de la Cuenca del Papaloapan, entre éstos el del Director de la Policía municipal siendo a Abimael Oscar Velasco Velasco, quedando en lugar de Juan Manuel Bautista Torres

