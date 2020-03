Universitarios de Puebla hacen historia: megamarcha sobrepasa los 100 mil asistentes

La manifestación fue organizada principalmente por estudiantes de la BUAP y la UPAEP, se registró la participación de 59 instituciones educativas y organizaciones civiles, además de apoyo de padres de familia.

Los estudiantes lograron establecer un precedente histórico al ser la manifestación de mayor congregación de personas en la historia de la ciudad, superando por más de 60 mil personas a la manifestación en contra del ex gobernador Mario Marín Torres.

