Tuxtepecanos votan por ampliación de banquetas y mejoramiento de avenida Independencia

-La obra ganadora se realizará como parte del programa Presupuesto participativo

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras el conteo de las boletas en la sesión de cabildo, el gobierno municipal dio a conocer que la ciudadanía optó por la propuesta de ampliación de banquetas y mejoramiento de la imagen en la avenida independencia, obra que se realizará con el recurso captado de los pagos de impuestos.

El Presidente Municipal Fernando Bautista Dávila, señaló que con 4 mil 724 votos, la ciudadanía al acudir a pagar sus impuestos, optó por la ampliación de banquetas y mejoramiento de la imagen urbana en la avenida Independencia entre Matamoros y Morelos, esta obra ocupó el segundo lugar en la vez anterior.

Esta obra que eligieron los ciudadanos, fue mediante el programa Presupuesto Participativo, que consiste en que los contribuyentes al momento de pagar sus impuestos, voten por 3 de las 13 opciones que les presentaron, y la que ocupe el primer lugar será la que se realice, y aun falta conocer la obra que se hará con recurso del mes de marzo.

Cabe hacer mención que la obra que resultó ganadora en el mes de enero fue la rehabilitación de puntos críticos de drenaje sanitario, de los cuales uno ya se está reparando, por lo tanto en próximos días es posible que se dé el banderazo de esta obra.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario