Tuxtepecanas marchan y unen voces fortaleciendo lucha por la igualdad de género

– Más de 1,500 mujeres de todos los sectores se sumaron al llamado de la Presidenta DIF, María Luisa Vallejo García, en el marco del Día Internacional de la Mujer

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Un año más de lucha por la dignidad, la libertad y la igualdad de género tuvo lugar en la Marcha Conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, provenientes de todos los sectores mas de 1,500 asistentes se manifestaron pacíficamente rindiendo homenaje a las vidas que se han extinguido a lo largo de la historia y se comprometieron junto a la Presidenta del DIF Tuxtepec, María Luisa Vallejo García, a mantenerse unidas en el propósito de una vida mejor.

En punto de las 4 de la tarde, niñas, jóvenes, adultas y adultas mayores se concentraron en el parque Hidalgo para dar inicio a una muestra de civilidad y apoyo mutuo; orgullosas de pertenecer a este género portaron rosas blancas en honor a quienes desde hace más de cien años han hecho del Día de la Mujer un movimiento mundial con un gran significado en la transformación de todos los ámbitos de la sociedad.

Al frente, con la sencillez y liderazgo que le caracterizan, la Presidenta María Luisa Vallejo García se unió a las voces que pedían respeto, justicia, libertad y las mismas oportunidades, reiterando su postura como mujer que se acaten sus derechos; “las mujeres somos voz de necesidades, defendiéndolas y plasmándolas en los derechos universales, como la igualdad de género, la inclusión, el decreto de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales.

Exhortó a la no exclusión pues este es un sueño que merece la colaboración de mujeres y hombres, además de solicitar que la tarea por la equidad de género comience en casa, “si tenemos hijos les demos la libertad de llorar sin hacerlos sentir débiles, si tenemos hijas tengan la liberta de hacer cualquier cosa sin decirles que es imposible”, dijo.

La Presidenta agradeció una a una la presencia de amas de casa, servidoras públicas, estudiantes, integrantes de fundaciones, asociaciones, grupos de rescate, representantes ciudadanos en materia de civilidad, a los medios de comunicación por exaltar como es debido el Día Internacional de la Mujer.

Cabe señalar que unas horas antes junto a su esposo el Presidente Municipal, Fernando Bautista Dávila, en la instalaciones del DIF Tuxtepec participó del arranque de los programas Mujer Segura y Mujer a Salvo que pone a disposición de quienes se sientan en riesgo una patrulla, elementos capacitados y 11 edificios donde pueden solicitar ayuda y resguardarse.

