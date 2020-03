Surge nuevo caso de acoso sexual, ahora en COBAO de Nazareno Etla

-Con este van tres denuncias en los últimos días

Jorge Acevedo

Etla, Oaxaca.- Se dio a conocer un nuevo caso de acoso sexual, ahora en el plantel 39 del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO) de Nazareno Etla, con éste suman tres casos en los últimos días, en este caso se señala a Ricardo, profesor de Informática de ese plantel.

Alumnas del COBAO 39 protestaron y denunciaron esta situación, incluso señalan a la directora de estar encubriendo al profesor en cuestión, por ello piden la intervención de las autoridades educativas para que tomen cartas en el asunto.

De acuerdo a comentarios de las propias alumnas, mencionan que el profesor en cuestión, les pide “favores sexuales” a cambio de aprobarlas en la materia, en su protesta las alumnas colocaron tendederos con cartulinas en dónde señalan estas acciones en contra del maestro de informática.

El primer caso de acoso que se denunció fue en el plantel uno de Pueblo Nuevo, en la región de los valles centrales, el segundo se registró en Huatulco, en dónde el director de ese plantel informó que el maestro señalado había sido suspendido, ahora este nuevo caso en el plantel 39 de Nazareno Etla.

