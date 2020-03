Mientras STEUABJO bloquea, alumnos exigen clases

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Estudiantes de la Universidad Autonóma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) marcharon este jueves desde la fuente de las 8 regiones hasta ciudad universitaria, para exigir se reanuden las clases.

Una minoría de alumnos de la máxima casa de estudios, argumentaron que los demás no marcharon por temor a represalias.

Con pancartas y consignas exigieron a los paristas del Sindicato de Trabajadores y empleados de la Universidad Autonóma Benito Juárez de Oaxaca (STEUABJO) que abran las puertas de la institución y puedan los catedráticos ingresar para impartir clases, puesto que la mayor parte de los integrantes de este sindicato son administrativos.

Por su parte el STEUABJO, mantienen bloqueada avenida universidad en inmediaciones de la UABJO para continuar su huelga, en demanda de que se cumpla con su pliego petitorio, en donde contemplan entre otros puntos, el aumento salarial.

El dirigente de este sindicato señaló que dependerá de las autoridades de la universidad, el que ellos levanten la huelga.

Al llegar la marcha de alumnos en donde se encontraban los paristas, estos dialogaron por unos minutos sin llegar a ningún acuerdo.

