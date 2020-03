Se deslinda COVIC de vandalismo a patrullas de la Guardia Nacional

-Señalan que el problema de inseguridad en Nochixtlán es propiciado por el gobierno municipal

Jorge Acevedo

Nochixtlan, Oaxac.a- Luego de la marcha que realizaron habitantes de Asunción Nochixtlán, algunas patrullas de la guardia nacional fueron vandalizadas, sobre estos hechos, se responsabilizó al Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de junio, ante ello el COVIC emitió un comunicado en el que se deslindan de estas acciones.

Aquí el parte del comunicado:

“El día de hoy, diversos grupos de Asunción Nochixtlán y el ayuntamiento de la población han realizado una marcha en la ciudad de Oaxaca para exigir el ingreso de la Guardia Nacional bajo el argumento de la falta de seguridad en el municipio. Al respecto este comité de víctimas expresa su más enérgico rechazo a la actitud de la autoridad municipal por la desinformación que se ha generado en la población en general alentando a la confrontación y a la división de los sectores.

De la misma forma, manifestamos que a nosotros también nos preocupa la situación actual de nuestro municipio, sin embargo señalamos que la entrada de la Guardia Nacional no es la solución al problema de inseguridad, pues ese problema está siendo propiciado por el mismo gobierno municipal y servidores públicos del gobierno del estado, quienes no han cumplido con el plan de seguridad que de manera conjunta se elaboró entre la Secretaría Seguridad Pública, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Fiscalía General del Estado, el Comité de Víctimas y diveros sectores de la población.

La policía cautelar que en un inicio ingresó a Nochixtlán obedeció a un planteamiento en materia de derechos humanos y al plan de seguridad que se elaboró, además de que fue parte de la recomendación 7VG/2017 en la que la CNDH estableció la elaboración de dicho plan, misma que fue aceptada por el gobierno del estado. La actitud del gobierno municipal al pretender el ingreso de la guardia nacional, no es más que un capricho político y la muestra de una debilidad institucional, pues antes de los hechos del 19 de junio de 2016 ningún cuerpo de seguridad federal se hacía cargo de la seguridad en Nochixtlan y jamás existió un una petición de tales características y la presencia de la Policía Federal era únicamente en tramos federales.

Este comité tiene claro que se debe garantizar la seguridad en nuestro municipio, pero no a base de caprichos ni de protagonismos políticos, por tal motivo exigimos al gobierno del estado y al gobierno federal que cumplan los compromisos adquiridos con motivo de la recomendación 7VG/2017 emitida por la CNDH y se fortalezca el plan de seguridad que tiempo atrás fue elaborado”.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario