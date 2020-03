Refrenda su compromiso Presidenta Honoraria del Sistema DIF Oaxaca con Santa María Mixtequilla

Comunicado

En el segundo día de actividades de la Caravana de Salud para todas y todos, el equipo del gabinete social acompañó en el Istmo de Tehuantepec, a la presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca, Ivette Morán de Murat, en su visita al municipio de Santa María Mixtequilla, para dar continuidad a los trabajos que esta administración ha implementado por todo el estado.

En esta jornada de salud se destinaron cerca de un millón doscientos mil pesos en diversos apoyos, entre los que destacan, una ambulancia de traslado, 200 actas de nacimiento totalmente gratuitas, balones deportivos para escuelas de nivel básico, paquete tecnológico del programa “Ventanas del Conocimiento” que otorga la SEPIA, consistente en computadoras a las alumnas y alumnos para facilitarles el acceso a las nuevas tecnologías, cortes de cabello y certificados de secundaria por parte del IEEA.

“Estoy muy contenta y agradecida por estar aquí en Santa María Mixtequilla, dando respuesta a su petición y cumpliendo el compromiso adquirido por mi esposo, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, hace 8 días en la Novena Audiencia Pública. Hoy, entregamos esta ambulancia para beneficio de las y los habitantes”, señaló Ivette Morán de Murat.

La entrega de la ambulancia de traslado, se dió en el marco de la Caravana de la Salud para Todas y Todos 2020, en dicha caravana se acercaron los servicios médicos de calidad a través de las unidades móviles del Sistema DIF Oaxaca, brindando los servicios gratuitos de medicina general, oftalmología, ginecología, odontología, pediatría y demás.

En su intervención, Uryel Bautista Vásquez, presidente municipal de Santa María Mixtequilla, agradeció a la señora Ivette Morán de Murat, por la pronta respuesta a su solicitud hecha en la audiencia pública, apenas hace ocho días, ya que dijo.- “Me siento muy emocionado por obtener esta respuesta tan rápida, ya que nunca me imaginé después de hacer nuestra petición en la audiencia, nos fueran a traer tan rápido esta ambulancia, gracias al gobernador del estado y a su esposa, por trabajar por el bien de Oaxaca” apuntó.

Por su parte, Adriana Ruiz Sánchez, presidenta del DIF municipal, señaló.- “Mixtequilla está muy agradecida con usted y el gobernador del estado, ya que hemos visto los sacrificios que hacen día a día buscando el beneficio de Oaxaca, y lo entiendo, porque yo también soy madre de familia y esposa; que gusto que el gobernador tenga a su lado a una mujer tan chambeadora, tan chingona” finalizó.

Finalmente, la presidenta honoraria del DIF Oaxaca, Ivette Morán de Murat, acompañada de titulares de las diferentes dependencias del gabinete social, resaltaron el compromiso que esta administración tiene con las familias oaxaqueñas, recorriendo las ocho regiones del estado sin descanso y trabajando de la mano por el bienestar de los municipios y familias, ¡Porque Juntos y en Familia, Sí Podemos!

Comentarios

