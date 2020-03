Presidenta de Nochixtlán pide que envíen a la Guardia Nacional

-Señala que se han incrementado los delitos y que los 24 policías municipales no se dan abasto

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Habitantes de Asunción Nochixtlán marcharon y se manifestaron frente a palacio de gobierno, para exigir la entrada de la Guardia Nacional a ese municipio de la región Mixteca, debido a que afirman que los actos delictivos se han incrementado, así lo manifestó la Presidenta Municipal Lizbeth Huerta.

Señaló que además de la inseguridad, Nochixtlán es cabecera de distrito y cuenta actualmente con 30 mil habitantes, a pesar de que en el último censo se contabilizaron a 17 mil pobladores, asimismo indicó que cuenta sólo con 24 policías, que no se dan abasto para atender a la población.

Agregó que los delitos que más se han registrado son el robo a casa habitación, narco menudeo y recientemente se registró un asalto con violencia en una cafetería que está a orilla de la carretera, por ello no se explican cómo es que las autoridades federales y estatales no han enviado a la Guardia Nacional a Nochixtlán.

Y es que la presidenta municipal mencionó que de los 24 elementos que conforman la policía municipal, algunos quieren desertar, aunado a que también tienen que atender los accidentes de tránsito que se presenten en ese municipio, por lo cual no se dan abasto para atender a la población de manera adecuada.

Estas declaraciones las hizo en el marco de una marcha que hicieron habitantes de Nochixtlán, encabezada por la autoridad municipa y en la que también participaron distintos sectores productivos del municipio, la marcha llegó al zócalo capitalino y ahí exigieron a las autoridades que envíen elementos de la Guardia Nacional.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario