Ponen en marcha en Tuxtepec, Mujer Segura y Mujer a Salvo

-Están capacitados 57 elementos del municipio y todos portan un brazalete morado

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca. – Este jueves pusieron en marcha en Tuxtepec los programas Mujer Segura y Mujer a salvo, con la finalidad de que las feminas que se sientan en peligro puedan llegar a algún lugar en donde haya un policía capacitado.

Las mujeres a través de una aplicación podrán conocer los 11 puntos en donde pueden recurrir, y son el DIF Municipal, el CEAVV, el cuartel de la policía estatal, el Palacio municipal tanto la entrada principal como la parte trasera, además de la PABIC, el centro de desarrollo comunitario La Lorena, y las instalaciones de la Expo feria.

En estos puntos además de que se identifican con una lona, también están pintados, además de que habrá un policía las 24 horas y el cual portara un brazalete morado.

Al acudir, un elemento de la policía municipal capacitado va a atender el auxilio y de ser necesario llamará al 911 para que arribe la patrulla de la policía municipal.

