Policía estatal asegura a profesor señalado de acoso sexual en COBAO de Etla

-Lo llevaron para ponerlo a disposición del Ministerio Público y definir su situación legal

Jorge Acevedo

Nazareno Etla, Oaxaca- Elementos de la policía estatal llegaron al plantel del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO) Número 39 de esta localidad, para asegurar al profesor que es señalado de presunto acoso sexual en contra de alumnas de ese plantel educativo.

Cuando llegaron los elementos, el profesor se encontraba al interior de uno de los salones, en dónde se encontraba impartiendo clases, de acuerdo a versiones de los testigos en el momento en que se dio este hecho, de ahí fue sacado por la policía estatal y subido a una patrulla, para ponerlo a disposición del Ministerio Público y definir su situación legal.

Cabe mencionar que en un video difundido en redes sociales, se ve que los alumnos del COBAO de Etla grabaron con sus teléfonos celulares el momento en que la policía estaba llevándose al profesor en cuestión.

Y es que la mañana de este jueves un grupo de estudiantes acusaron a un profesor de nombre Jorge C.S. de acoso sexual hacia algunas alumnas, situación que provocó que se manifestaran con pancartas que colgaron a manera de tenderero en el plantel, con este suman tres casos en la última semana de acoso en planteles del COBAO.

