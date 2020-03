Pide Directora de COBAO de Etla a alumnas que denuncien formalmente

-Señaló que se está dando el acompañamiento a las estudiantes que denunciaron acoso por parte de un profesor

Jorge Acevedo

Nazareno Etla, Oaxaca.- La directora del COBAO 39 de Nazareno Etla París Morales Márquez, pide a las alumnas que hayan sido víctimas de acoso por parte de algún profesor, que hagan las denuncias correspondientes, pues en caso de no hacerlo se queda sólo en un dicho o una queja.

Señaló que las alumnas que denunciaron un presunto acoso por parte de su profesor de informática, están siendo atendidas por los departamentos de orientación educativa, de violentación educativa y jurídica, para dar el seguimiento y acompañamiento que las estudiantes necesitan y para que se salvaguarden sus derechos de este caso, toda vez que se tratan de menores de edad.

La directora mencionó que siempre se la ha dado el acompañamiento a los estudiantes en las distintas quejas que le han presentado, por ello reiteró que esta caso no será la excepción, máxime que en esta ocasión se trata de un presunto acoso sexual.

Abundó que también se le pregunta al alumno que si quiere también el acompañamiento del padre o tutor y en algunas ocasiones no quieren dicho acompañamiento, no obstante siempre se da el respaldo por parte de la dirección del plantel, además precisó que aún cuando las quejas no van acompañadas de pruebas, se da solidez al acompañamiento jurídico.

La directora enfatizó que este caso no quede en un dicho, sino que se dé el proceso correspondiente para que se sancione al responsable, en caso de que se compruebe el delito por el que señalan al profesor.

Y es que este jueves por la mañana, un grupo de alumnas, señalaron al profesor Jorge de informática de presunto acoso sexual, por ello colocaron tendederos con pancartas denunciando esta situación, la cual es el tercer caso que se presenta en distintos planteles del COBAO en esta semana.

