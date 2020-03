La cultura en Tuxtepec no trasciende porque a la gente no le interesa: Dirección de Cultura

-En la actualidad la tecnología y el uso de internet se ha convertido en una herramienta que facilita el trabajo, pero también es una pérdida de tiempo

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Pese a las distintas actividades culturales que se realizan en Tuxtepec, casi siempre ha pasado desapercibido para la ciudadanía, por lo que asegura el Director de Cultura del Ayuntamiento de Tuxtepec Guillermo Guardado Campa, que se debe al poco interés que la gente tiene por la cultura, hecho que las actividades que se realizan poco trascienden a no ser por la Delegación Flor de Piña y su preparación para la Guelaguetza.

Señaló que está en puerta el evento del encuentro internacional de escritores, una actividad cultural muy importante, a la que se le da poca difusión al igual que la Feria del libro y el Paralibros, por lo que comentó que se debe a que estos tipos de eventos poco han permeado en los medios de comunicación y por lo consiguiente, la falta de difusión hace que las personas desconozcan de los trabajos que viene realizando esta Instancia en el acervo cultural que existe en Tuxtepec.

Asi mismo explico que otro de los puntos que afectan al desarrollo cultural y la falta de asistencia en estos eventos, se debe a la presencia de la tecnología que nos ha rebasado totalmente y apuntó que hoy en día, los jóvenes prefieren consultar cualquier información en las redes sociales, que asistir a algún evento cultural para interactuar con otras personas, por lo que dijo que es recomendable que los niños de hoy se introduzcan en la lectura ya que es parte de su desarrollo y también parte de la responsabilidad de los maestros y de los mismos padres de orientar a sus hijos para que lean algún libro.

Comentó que el Internet y los dispositivos móviles en cierto grado, son unas herramientas que facilitan los trabajos del estudiante, sin embargo también añadió que es una pérdida de tiempo para ellos, por el entretenimiento que ofrecen en la red, dejando de lado la importancia de estudiar de cualquier niño o joven, ya que sólo a través de la lectura se conoce más de cultura.

