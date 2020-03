Fuerte vientos azotarán el golfo e Istmo de Tehuantepec por efecto de norte

Con fuente de Oaxaca Noticias

En las próximas horas, el Frente Frío Número 42 se desplazará por el sureste de México y la Península de Yucatán, lo que originará lluvias muy fuertes en el norte y el oriente de Chiapas y el oriente y el sur de Tabasco; lluvias fuertes en el noreste de Oaxaca y el sur de Veracruz; intervalos de chubascos en zonas de Campeche, Puebla y Yucatán, así como lluvias aisladas en Hidalgo y Quintana Roo.

La masa de aire frío asociada al frente generará descenso de temperatura en el

norte, el noreste y el oriente de México; evento de Norte con rachas de viento de 90 a 100 kilómetros por hora (km/h) en el Golfo y el Istmo de Tehuantepec; rachas de 60 a 70 km/h en el litoral de Tamaulipas y las costas del centro y del sur de Veracruz; así como de 50 a 60 km/h en costas de Campeche, Tabasco y Yucatán.

Asimismo, se prevé oleaje de 3 a 4 metros (m) en las costas del Golfo de

Tehuantepec, olas de 2 a 3 m en el litoral de Tabasco, Tamaulipas y Veracruz y rachas de viento de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala.

Durante la mañana se estiman temperaturas de -10 a -5 grados Celsius en sierras

de Chihuahua y Durango, y de -5 a 0 grados Celsius en zonas montañosas de Baja California, Coahuila, Estado de México y Zacatecas.

Para el resto del país se prevé ambiente caluroso con temperaturas de 40 a 45

grados Celsius en Guerrero y Michoacán y de 35 a 40 grados Celsius en Chiapas, el oriente de Campeche, Colima, Morelos, Oaxaca, y el oriente y el sur de Yucatán.

