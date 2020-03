Fortalece IEEPO estrategias para el desarrollo de habilidades socioemocionales en preescolares

-Imparte taller “Desarrollo de habilidades socioemocionales a través de la atención consciente”

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 5 de marzo de 2020. En los años de educación preescolar se desarrollan en las niñas y niños diversas habilidades necesarias para la vida social, además del conjunto de capacidades cognoscitivas, el crecimiento emocional y las relaciones entre pares; motivo por el cual, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) promueve actividades que coadyuven en el fortalecimiento de entornos saludables para su vida mental, afectiva y social.

En esta labor, a través de la Unidad de Educación Inicial y Preescolar, se imparte el taller “Desarrollo de habilidades socioemocionales a través de la atención consciente”, en el que se atiende con estrategias, tanto al alumnado como al docentes, madres, padres de familia y tutores.

Estas actividades se enmarcan en las políticas públicas que la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa respalda a través del IEEPO, el cual dirige Francisco Ángel Villarreal, encaminadas a fortalecer el servicio educativo desde la primera infancia y es parte de los resultados del primer diplomado Estrategias para mejorar el bienestar de la niñez en la educación básica, basado en el enfoque de los derechos humanos.

El taller “Desarrollo de habilidades socioemocionales a través de la atención consciente” tiene como propósito que las y los niños de preescolar mediante actividades y juegos basados en la atención consiente, construyan por si mismos herramientas de autoconocimiento, autorregulación y la atención consiente, con el fin de que comprendan y aprendan a manejar sus emociones y adquieran una identidad personal.

La especialista Daysi Lorena Martínez Ramírez, explicó que los años preescolares son muy importantes en el desarrollo social, ya que constituyen el primer contacto de las y los niños con un ambiente socializante fuera de la familia; por ello, las experiencias vividas durante esta etapa serán determinantes para su futuro ajuste y desempeño en la sociedad.

La también psicóloga de Apoyo Técnico Pedagógico de la Unidad de Educación Inicial y Preescolar destacó que este proyecto se aplicó ya en una primera escuela y se desarrolla en ocho sesiones de trabajo con las y los niños y a la par con actividades con los docentes, madres y padres de familia para reconocer un enfoque de crianza y que ellos ayuden a propiciar y desarrollar estas habilidades en las niñas y niños.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario