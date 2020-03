Filtran supuesto oficio del ayuntamiento de Nochixtlan para participar en marcha

-El documento menciona que los trabajadores que no participen serán sancionados

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Por medio de las redes sociales y grupos de whatsapp empezó a circular un supuesto documento, en el que la marcha que realizaron habitantes de Asunción Nochixtlan fue convocada por la propia Presidenta Municipal Lizbeth Victoria Huerta, en la que solicitaron la presencia de la Guardia Nacional en este municipio de la región de la mixteca.

El supuesto documento marcado como “Circular 12/2020” con fecha 3 de marzo, se hace del conocimiento a los trabajadores del ayuntamiento que deben asistir a la manifestación pacífica que realizaron este jueves cinco de marzo, misma que partió del paseo Juárez “El llano” al zócalo de la ciudad de Oaxaca.

La salida estaba programada para este jueves a las seis de la mañana y de manera previa el ayuntamiento había contratado unidades de transporte para trasladarlos a la capital oaxaqueña, asimismo el supuesto documento manifiesta que al término de la actividad los trabajadores debían reportarse con sus superiores, para que en la próxima quincena se les reembolsaran los viáticos.

Incluso en la supuesta circular se le dice al personal del ayuntamiento que en caso de no acatar esta disposición, habría sanciones conforme a la normatividad vigente, dando a entender que la participación de los trabajadores era obligatoria.

