En violenta persecución detienen a 3 sujetos en Valle Nacional

-Crearon psicosis en el centro de la población por la velocidad en que circulaban y bajo los influjos del alcohol.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Tras atender una llamada de emergencia, policías municipales, tránsito del Estado y policía Estatal, interceptaron una camioneta con 3 tripulantes a bordo, que circulaba a alta velocidad en pleno centro de la población, no sin antes introducirse en sentido contrario, abalanzarse en calles cerradas por rehabilitación además de golpear a 2 patrullas, un carro particular y un autobús de pasajero, saldo que dejó esta persecución y que terminó en los límites de la comunidad de Monte Bello y Loma Santa Fe, tras ser aprehendidos por los elementos policíacos para remitirlos a la cárcel mientras se determina su situación legal.

Dicha persecución que puso en jaque a la policía y causó crisis nerviosas entre los habitantes, debido a que según señalaron algunos testigos pusieron en peligro a sus hijos por la irresponsabilidad de estas personas que resultaron estar en completo estado de ebriedad, resultando ser los hermanos Méndez de la Cruz, quiénes ya tenían antecedentes por la misma situación de riesgo.

Así mismo los hermanos Aristeo N” de 37 años de edad, Mayolo N” de 25 y Jaime N” el menor quien resultó con heridas tras impactarse el vehículo en una cuneta, el cual fue atendido de inmediato para evitar consecuencias fatales debido al impacto por la velocidad de la camioneta roja Nissan con placas RX 09-235 con llantas reforzadas, que evitó que el vehículo se volcara y que ahora fueron presentados ante la Sindicatura Municipal para determinar su situación jurídica y el costo de esta percusión, donde otros vehículos también fueron afectados.

Por su parte el Director de Seguridad Jorge Contreras Ruiz, mencionó que esta situación se originó luego de que se les hiciera el alto, el cual evadieron provocando su huida y creando psicosis entre la población, debido a que vivieron muy de cerca esta persecución que pudo tener consecuencias lamentables.

Señaló que aún se siguen cuantificando los daños además de que uno de los implicados reincidió por el mismo delito, por lo que esperarán las sanciones que se le imponga puesto que en 2 ocasiones ya ha puesto en peligro a la ciudadanía por su manera de conducir, bajo los influjos del alcohol.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario