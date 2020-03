En Oaxaca, capacitados más de 1200 policías para atender a mujeres violentadas

-Los policías están capacitados para dar primeros auxilios psicológicos

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Titular de la Unidad de Género de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Dulce Maza, señaló que cuentan en el estado con más de mil policías capacitados para atender los llamados de las mujeres en caso de que se consideren en peligro, y que están distribuidos en los 61 puntos de atención inmediata que hay en las diversas regiones.

A nivel estatal, dijo que hay unos 1 200 policías capacitados entre policías municipales, estatales y policías comunitarios, en un protocolo específico en los municipios originarios, que están en alerta de género, de los más de mil elementos 57 son de Tuxtepec.

En su visita al municipio, dijo que como SSP implementaron programas focalizados, y por lo tanto los elementos están enfocados en una capacitación sensible y que sepan los protocolos de actuación, sobre todo en la atención, además de que cuentan con primeros auxilios psicológicos y a su vez podrán canalizar a las mujeres a las autoridades correspondientes dependiendo la violencia que sufren.

La Funcionaria estatal, informó que son 40 municipios con declaratoria de alerta, 3 son de la Cuenca del Papaloapan, y de éstos Tuxtepec ya capacitó a sus elementos, pero además en el municipio de Loma Bonita están preparando a sus elementos.

Hizo un llamado a las mujeres a denunciar, porque no es poner a policías en estos puntos, también es denunciar en caso de que una mujer sea violentada, por algún familiar, ya que en muchos casos es un familiar quien comete la violencia.

